Directeur tennisclub na aanhouding trainer in zedenzaak: ‘Iedereen was in shock’

,,Iedereen was in shock. Je hoopt dat zoiets niet bij jou op de club gebeurt. Iedereen dacht echt: wat is dit, joh? Iedereen was met stomheid geslagen”, aldus de directeur die liever niet bij naam genoemd wil worden.



Het Openbaar Ministerie meldt woensdag dat er twee aangiften tegen de trainer liggen. Hij wordt verdacht van een ‘zedenfeit’, waarover het OM verder niets wil zeggen. De aangiften door de twee mannen werden vorig jaar gedaan. De club werd, in het kader van het onderzoek dat liep, vier weken geleden met het nieuws geconfronteerd. ,,Je hebt hier geen draaiboek voor klaarliggen, maar we zijn direct tot actie overgegaan. We hebben de samenwerking met de betreffende tennisschool van de verdachte direct beëindigd en we hebben alle leden en ouders van leden gebeld om ze bij te praten”, vertelt de directeur.

Lees ook Play Prominente Nederlandse tenniscoach verdacht van zedendelict na aangifte twee profspelers

Quote Het is dramatisch allemaal, dit zijn niet de leukste weken Directeur tennisclub Arnolduspark

De directeur van Arnolduspark had nooit iets gemerkt, net als de anderen op de club. ,,Daarom was het ook erg emotioneel voor iedereen. Ook voor de andere zes of zeven trainers van de tennisschool. Iedereen kent elkaar hier. We zijn een vereniging die het juist erg belangrijk vindt hoe we met elkaar omgaan en iedereen moet juist ook alles kunnen melden. Daarom werken we ook met een vertrouwenspersoon. We staan open voor iedereen. Normaal gesproken is er nooit iets en nu opeens dit. Het is dramatisch allemaal, dit zijn niet de leukste weken.”

Beide tennissers die aangifte deden, trainen al even niet meer op Arnolduspark. Een van hen raakte een tijd geleden geblesseerd, vertelt de directeur die dacht dat hij goed nieuws te horen kreeg toen de geblesseerde tennisser na een operatie het tennispark weer kwam opgelopen. ,,Ik dacht: hij komt vertellen dat hij weer is begonnen. Maar daarvoor kwam hij dus niet. De echte details weten wij ook niet, dat zijn persoonlijke dingen en die heb ik ook niet willen horen van hem. Het is al erg genoeg allemaal.”

Op het tennispark zijn de grootste zorgen inmiddels verdwenen. ,,De zaak komt nu weer naar voren vanwege de actualiteit, maar dit speelt dus al vier weken. Wij moeten als vereniging ook weer gewoon door en dat doen we ook. De betreffende trainer gaf bij ons op het Arnolduspark ook nog maar weinig les, dat scheelt ook.”

Bekijk hieronder onze sportvideo's: