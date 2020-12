Dirk ‘Aubergenius’ van Duijvenbode is een fenomeen in wording: raar, maar geen malloot

Indian Wells 'Vijfde Grand Slam-toer­nooi’ wordt naar later in het jaar verschoven

29 december Het tennistoernooi van Indian Wells gaat in maart niet door. Vanwege het coronavirus is besloten te zoeken naar een latere datum in 2021. Het betekent voor de organisatoren een nieuwe tegenvaller. Dit jaar werd het evenement vanwege het coronavirus helemaal geschrapt.