Dirk Kuyt verrast fans bij nieuwe Feyenoordshop in Spijkenisse

De nieuwe Feyenoord-fanshop in Spijkenisse is vandaag geopend. Die hard fans Cor en Ria Simon zijn blij met de nieuwe winkel, want volgens hen zijn er ook veel fans in Spijkenisse. De opening werd, tot ieders verrassing, verzorgd door oud-Feyenoordspeler Dirk Kuyt.