Dirk van Duijvenbode dendert naar tweede ronde World Matchplay na moeizame start

Het duurde even voordat Van Duijvenbode op gang kwam tegen Searle. Waar Searle in de eerste zes legs al vijf keer 180 gooide, wachtte de Nederlander tot de tiende leg op zijn eerste 180'er. De Nederlander mopperde op zichzelf, maar toen de eerste maximale score er eenmaal in zat, was het hek van de dam voor Aubergenius en vlogen de maximale scores erin als zoete koek.

Searle nam een voorsprong van 3-6, maar werd uiteindelijk op 4-6 gebroken waardoor Van Duijvenbode zich terugknokte tot 5-6 en 6-6. Vervolgens gingen de legs steeds met de pijlen mee en werd het 8-8. Op dat moment sloeg Van Duijvenbode genadeloos toe. Hij wist Searle te breken en er 9-8 van te maken, waarna hij zelf mocht beginnen aan de laatste leg van de wedstrijd. Daarin liet hij zien dat hij niet te stoppen is als hij eenmaal op gang is gekomen. Hij denderde over Searle heen en besliste de wedstrijd met een magistrale 138-finish. Nu wacht een duel met Michael Smith of Andrew Gilding.

,,Ik had nooit het gevoel dat hij beter gooide. Ik had meer te doen met mezelf dan met hem. Ik had nog geen 180 gegooid terwijl niemand er meer gooit dan ik. Dat is geen arrogantie, dat zijn gewoon statistieken. Hij was scorend niet zo sterk, maar ik ben hier wel blij mee. Mensen zeiden: hij is niet in vorm dus je pakt hem sowieso wel. Maar hij is gewoon een goede speler”, zei Van Duijvenbode na afloop bij Viaplay.

World Matchplay

Aan het World Matchplay doen de zestien beste spelers van de PDC Order of Merit en evenveel ProTour-qualifiers mee. Van Gerwen is de enige Nederlandse winnaar van het toernooi; hij won in 2015 en 2016. Phil Taylor is met zestien overwinningen de recordhouder. Naar de legendarische darter is ook de trofee vernoemd.

Zaterdagavond ging het belangrijkste en meest prestigieuze zomertoernooi in het darten van start. Titelverdediger Peter Wright plaatste zich zonder problemen voor de volgende ronde, terwijl het toernooi voor Jonny Clayton er na slechts één wedstrijd al op zit. Ook Dimitri Van den Bergh (vorig jaar verliezend finalist) is door.

Programma

Vandaag komen de drie Nederlanders allemaal in actie. Direct na Van Duijvenbode speelt Danny Noppert tegen Brendan Dolan. Michael van Gerwen komt vanavond in de voorlaatste partij in actie tegen ‘Jackpot’ Adrian Lewis. Van Duijvenbode en Noppert wonnen vorige week nog Players Championship 18 en 19 en verkeren dus in vorm, vindt ook Van Duijvenbode.

Zondag 17 juli

Middagsessie (vanaf 14 uur)

Dirk van Duijvenbode - Ryan Searle 10-8

Danny Noppert - Brendan Dolan

Gary Anderson - Daryl Gurney

Michael Smith - Andrew Gilding



Avondsessie (vanaf 20.30 uur)

Joe Cullen - Damon Heta

James Wade - Martin Lukeman

Michael van Gerwen - Adrian Lewis

Luke Humphries - Nathan Aspinall

