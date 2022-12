Dirk van Duijvenbode kijkt uit naar kraker tegen Michael van Gerwen: ‘Het moet twee tandjes beter wil ik in zijn buurt komen’

Formule 1-cou­reurs vinden Max Verstappen de beste, Lewis Hamilton stemt niet mee

In navolging van de teambazen hebben ook zijn collega’s in de Formule 1 Max Verstappen verkozen tot beste coureur van het jaar. Het is de zoveelste prijs die de Nederlandse rijder van Red Bull heeft ontvangen voor het behalen van zijn tweede wereldtitel in de hoogste autosportklasse.

