Dirk van Duijvenbode klopt wereldkampioen Michael Smith en staat in kwartfinale

Met een gemiddelde van 100.27 en wederom een stortvloed aan 180'ers (zeven stuks, tegenover slechts twee bij Michael Smith) was de Nederlander ijzersterk tegen de regerend wereldkampioen. Al in de tweede leg wist Aubergenius Smith te breken. Bully Boy wist Van Duijvenbode wel terug te breken, maar in de zesde leg herhaalde de Nederlander het kunstje wederom. Hij kwam daarmee op een 4-2 voorsprong en dat gaatje liet hij niet meer dichten door de wereldkampioen. Het eindigde in 6-3 in Kiel.

Van Duijvenbode, die het vanavond in de kwartfinale op mag nemen tegen Luke Humphries (won met 6-3 van Dimitri Van den Bergh), was nog een van de twee Nederlanders in Kiel na de uitschakeling van onder anderen Michael van Gerwen en Danny Noppert gisteren. Martijn Dragt verbaasde gisteren vriend en vijand door Rob Cross naar huis te sturen. Vandaag kwam hij echter niet langs Ryan Searle in de achtste finales. De Engelsman won met 6-2.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Europese Tour

De Europese Tour bestaat in 2023 uit dertien toernooien. De Baltic Sea Darts Open in Kiel is dit weekend het eerste toernooi. De Europese Tour komt bovendien ook op bezoek in Nederland. Van 28 tot 30 april staat het Dutch Darts Championship op het programma in Leeuwarden.

