Dirk van Duijvenbode tegenover kameraad Danny Noppert in kwartfinale: ‘Ik heb geen vrienden’

World MatchplayNadat Michael van Gerwen al de halve finales haalde op het World Matchplay is het vanavond de beurt aan Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert. De kameraden staan tegenover elkaar in de kwartfinales.

Hoewel Van Duijvenbode in de achtste finales won van Michael Smith was de Nederlander absoluut niet tevreden na die partij. Dat moet vanavond anders, zo weet Aubergenius. ,,Hopelijk valt de volgende wedstrijd wel alles op z'n plek. Dat is ook wel nodig tegen Danny, want die is niet slordig", zo zei Van Duijvenbode voor de camera van Viaplay.

En Van Duijvenbode kan het weten, want hij kent zijn volgende tegenstander van haver tot gort. Ze vormden nota bene samen nog een team tijdens de World Cup of Darts, vorige maand. De twee vertegenwoordigden Nederland en reikten tot de halve finales. Daarin waren de Welshmen Gerwyn Price en Jonny Clayton te sterk.

Waar ze vorige maand nog een team vormden, moeten ze nu proberen elkaar uit de halve finales te houden. Hoe dat is, spelen tegen een kameraad? ,,Ik heb geen vrienden", zei Van Duijvenbode met een stalen gezicht. Daarna: ,,Nee, we gaan inderdaad goed met elkaar om. Maar dit is een grote wedstrijd, dus je wil wel gas gaan geven.”

Quote Ik verlies liever van Danny dan van Michael Smith Dirk van Duijvenbode

Het tweetal kent een stevige opmars in de afgelopen maanden. Noppert is inmiddels de nummer 11 van de PDC Order of Merit, Van Duijvenbode de nummer 14. Ze ontlopen elkaar dan ook niet veel. Van Duijvenbode pakte de titel bij de Players Championship 12, waarna Noppert de beste was op de Players Championship 19. Vanavond moet een voorlopig antwoord gegeven worden op de vraag wie na Van Gerwen de beste darter van Nederland is.

Het World Matchplay wordt door velen gezien als het grootste toernooi ná het wereldkampioenschap. De vriendschap tussen Van Duijvenbode en Noppert zal voor de oche dus voor even opzij worden gezet. Of niet? ,,Ik verlies liever van Danny dan van Michael Smith", zei Van Duijvenbode om zich vervolgens toch snel te herstellen: ,,Trouwens, ik verlies liever niet.”

Van Gerwen plaatste zich gisteren dus al voor de halve finales van het World Matchplay. Hij staat morgen tegenover de Belg Dimitri van den Bergh. De winnaar van het duel tussen Van Duijvenbode en Noppert staat morgen in de andere halve finale tegen de winnaar van de laatste kwartfinale: Gerwyn Price - José de Sousa.

