Dirk van Duijvenbode wint Nederlands onderonsje en treft Michael Smith in halve finales EK darts

Vorige week in Barnsley stonden Van Duijvenbode en Noppert tijdens de Players Championship-wedstrijden ook al tegenover elkaar. Toen wist Van Duijvenbode (6-2) voor het eerst in lange tijd weer eens te winnen van de Fries. In Dortmund was de Nederlandse hoop na de vroege uitschakeling van Michael van Gerwen opnieuw op Van Duijvenbode en Noppert gevestigd, die elkaar in de eerste kwartfinale-partij van de slotdag troffen.



Van Duijvenbode begon goed, maar stond bij de eerste pauze wel met 2-3 achter. Daarna ging het hard en won Van Duijvenbode in het tweede gedeelte van de wedstrijd alle legs. Met een 7-3 voorsprong stapte de Westlander voor de tweede keer het podium af, vooral doordat Van Duijvenbode scorend veel beter was dan zijn landgenoot. Na de tweede onderbreking was het spelbeeld niet anders en denderde Van Duijvenbode door naar de halve finales: 10-3.