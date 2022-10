Dirk van Duijvenbode zet debutant aan de kant, ook Danny Noppert naar tweede ronde EK Darts

Programma EK Darts is van start gegaan, Michael van Gerwen gaat op jacht naar vijfde titel

Michael van Gerwen treft vrijdag Chris Dobey in de eerste ronde van het EK Darts, dat donderdagavond begint en nog tot en met zondag plaatsvindt in Dortmund. Ook Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort zijn van de partij in Duitsland. Zij spelen al direct op de eerste avond.

20:07