Diskwalificatie na zware valpartij levert Arvid de Kleijn zege op in Duinkerke

De organisatie strafte Welsford omdat hij verantwoordelijk was voor een zware crash tijdens de massasprint. Een groot deel van het peloton ging daarbij onderuit. De Belgische renner Arnaud de Lie was een van de slachtoffers van de onbesuisde actie van Welsford.

,,Arnaud is naar het ziekenhuis overgebracht en zal in de tweede etappe niet van start gaan”, zei ploegleider van Lotto Soudal Nikolas Maes tegen Het Nieuwsblad. ,,We hebben een klacht ingediend. Als dit niet moedwillig iemand tegen de grond rijden is, dan snap ik er niets meer van. Als iemand sneller is, moet je hem laten passeren en niet proberen tegen te houden.”