Dit is de helm van Verstappen voor het nieuwe Formule 1-seizoen

Voor het derde Formule 1-seizoen op rij zweert Max Verstappen bij de kleur wit rond zijn hoofd. En ook de oranje leeuwenkop keert opnieuw terug. ,,Want waarom iets veranderen dat goed is’’, zo vertelt de Limburgse coureur in een video van sponsor CarNext.com waarin de productie van de nieuwe helm te zien is.



Vandaag maakt Verstappen zijn eerste meters in de nieuwe RB16B op het asfalt van Silverstone. Op 12, 13 en 14 maart volgen de officiële testdagen in Bahrein. Twee weken later begint op datzelfde circuit ook het zevende Formule 1-seizoen voor Verstappen met de eerste Grand Prix van 2021.