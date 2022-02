Dit is de nieuwe bolide van Max Verstappen: 'Heel benieuwd hoe die auto zich gaat gedragen’

Door Arjan Schouten



Met een digitale launch vanuit het eigen hoofdkwartier in Milton Keynes werden de eerste beelden van het nieuwe strijdwapen van Max Verstappen en Sergio Pérez getoond aan de wereld, de Oracle RB18. Met nieuwe partner en naamsponsor prominent op de bolide. Met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle heeft Red Bull namelijk een sponsordeal van een half miljard afgesloten.

De RB18 is behoorlijk getransformeerd in vergelijking met de RB16B. Het technische reglement is ingrijpend veranderd, vooral op het gebied van aerodynamica. Uitgangspunt is natuurlijk dat de sport meer spanning wil zien, meer strijd op het asfalt, meer inhalen, minder voorspelbare races. Daarom is het hele concept van de auto’s onder handen genomen. De door Red Bull gepresenteerde bolide heeft verdacht veel weg van de eerder door Formule 1 gepresenteerde showcar, maar dan uitgevoerd in Red Bull-kleuren.

Volledig scherm Max Verstappen en Sergio Pérez staan bij de RB18. © Red Bull

Meest in het oog springen meteen de significant grotere wielen, van 13 naar 18 inch. Maar ook de vloer, de vleugels, de nieuwe Pirelli-banden, heel veel is aangepakt. Minder ingewikkeld oogt de RB18 op het eerste gezicht, zo ontbreken de extreem doordachte bargeboards en zijn de voor- en achtervleugels opnieuw geprofileerd.



,,Elk component aan de auto is opnieuw bedacht, in de jacht op spannendere races, meer competitie. Dus wordt het zaak om dit concept zo snel mogelijk te begrijpen, want de ontwikkeling zal door het seizoen heen nooit stilstaan”, vertelde teambaas Christian Horner. ,,Met die imposante set nieuwe regels zal dat zeker niet makkelijk zijn, we praten over de grootste wijzigingen in de laatste veertig jaar. Maar de motivatie is natuurlijk gigantisch na het succes van vorig jaar. We gaan er vol voor om die 1 op de auto van Max ook te verdedigen.”

Volledig scherm De RB18. © AD

Nummer 1

Een 1 op de auto. Lewis Hamilton koos er nooit voor als kampioen, maar Verstappen besluit meteen in zijn eerste seizoen als kampioen van de mogelijkheid gebruik te maken om zijn vaste racenummer 33 in te wisselen. ,,Ik kijk er enorm naar uit om in die auto te springen en te zien hoe alles werkt”, vertelde Verstappen, die de korte winterpauze heeft gebruikt om bij te komen van een bijzonder intens seizoen. ,,Veel weten we niet over de nieuwe auto, er zijn veel onduidelijkheden. Het zicht vanuit de cockpit is iets anders vanwege de grotere wielen en banden, de grip is wat minder. Dus ik ben heel benieuwd hoe die auto zich gaat gedragen op het asfalt.”

Over twee weken wachten de eerste testdagen in Barcelona, half maart wacht de opening van het seizoen in Bahrein.

Volledig scherm De RB18 waarin Max Verstappen zijn wereldtitel verdedigt. © Red Bull

Op deze data presenteren de teams hun auto voor 2022:

• 9 februari: Red Bull

• 10 februari: Aston Martin

• 11 februari: McLaren

• 14 februari: Alpha Tauri

• 17 februari: Ferrari

• 18 februari: Mercedes

• 21 februari: Alpine

• 27 februari: Alfa Romeo

Volledig scherm Max Verstappen. © REUTERS

Nieuwe regels

Er gelden dit jaar veel nieuwe regels in de Formule 1. De auto's zullen daardoor op flink wat punten veranderd zijn. Red Bull is het eerste team dat de nieuwe bolide zal presenteren.



In de aanloop naar de openingsrace op 20 maart in Bahrein staan testdagen in Barcelona (23-25 februari) en in Bahrein (10-12 maart) op het programma.

