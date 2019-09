Dit is de plek waar de nieuwe Kiki en Richard vandaan moeten komen

Volledig scherm De deurkrukken zijn grips van tennisrackets . © Marco Okhuizen Door Rik Spekenbrink



De deurklinken zijn grips van tennisrackets. De vloerbedekking heeft lijnen en voetafdrukken, alsof er iemand over het net geveegde gravel heeft gelopen. Lampen zijn omkleed met houten rackets of gele ballen. De tafel in de ontvangstruimte rust op een net. Het nieuwe bondskantoor van de KNLTB in Amstelveen ademt overal tennis, van de Betty Stöve-zaal – zoals de boardroom heet – tot de Tom Okker-vergaderruimte, waar een gouden racket van de Amsterdammer een van de pronkstukken is. Aan de andere kant van de vier nieuwe gravelbanen huist de topsportafdeling in het Nationaal Tennis Centrum. Een quote van Roger Federer op de muur en een glazen wand met de beeltenis van Kiki Bertens moeten voor inspiratie zorgen.

Het mag duidelijk zijn: de KNLTB is er met de verhuizing naar Amstelveen meer dan een beetje op vooruitgegaan. Voorheen trainden de toppers en talenten, als ze al kwamen, in een muffige hal in Almere. Deelnemers aan de veteranen­competitie stonden een baantje verderop.

,,Dit is een frisse, inspirerende plek voor tennissers. Alle randvoorwaarden en technische faciliteiten zijn voorhanden. Dat kan nooit meer een excuus zijn’’, zegt hij na de rondleiding in de Richard Krajicek-zaal, waar de beroemde foto na diens championship point op Wimbledon de muur vult.

Eltingh is van nature een optimist. Maar het gaat met de tennissport écht veel beter dan iedereen denkt, is zijn boodschap. Hij kent het riedeltje: geen man meer in de mondiale top 150, de vrouwen leunen puur op het succes van Kiki Bertens, de toekomstige lichting ontbeert talent, de bond heeft al jaren dalende ledenaantallen en mist een hoofdsponsor.

De oud-profspeler draait het liever om en somt op: ,,We zijn als bond kerngezond, al jaren. Er is veel meer cohesie tussen de top- en breedtesport. Onze beste spelers trainen veel meer dan de afgelopen jaren samen, bij ons, en reizen ook meer gezamenlijk naar buitenlandse toernooien. Zowel bij de mannen als de vrouwen komen er spelers aan die de top 100 kunnen halen. We hebben dankzij de 33 gecertificeerde tennisscholen beter zicht en grip op de jeugdige talentjes. Echt, de boel is de afgelopen jaren aardig opgeschud. Alleen die verdraaide ledenaantallen...’’



Eltingh denkt dat het dal is bereikt, maar ook met 1680 verenigingen en 560.000 leden is tennis de tweede sport van het land. ,,We doen nog lang niet alles goed. De kwalitatieve en kwantitatieve instroom van talenten moet omhoog. Maar we staan pas aan het begin, zo voelt het.’’ Met het NTC als een Papendal van het tennis en symbool voor de doorstart.

Er wordt nog hard gewerkt op het terrein van sportpark De Kegel, waar ook zes hardcourtbanen (vier indoor en twee outdoor) zijn aangelegd. De fitnessruimte moet nog worden ingericht, de camera’s voor het videoanalysesysteem PlaySight nog worden opgehangen, de horeca draait nog niet. ,,Over een paar weken is ­alles klaar’’, zegt Eltingh. ,,We hebben het hier perfect voor elkaar. De weg van een jongen of meisje van 5 – dat voor het eerst een racket in de handen heeft – tot proftennisser, is lang en zwaar. Maar áls je de kans krijgt, moet alles hier aan onze kant kloppen om er het maximale uit te halen.’’

