Dit is de top 10: Messi dankzij monstersalaris bij Paris Saint-Germain weer best betaalde sporter ter wereld

Dat de 34-jarige Messi voor het eerst in jaren weer eens de best betaalde sporter ter wereld is, heeft hij grotendeels te danken aan zijn riante salaris bij Paris Saint-Germain (72 miljoen euro) en anderzijds uit reclame-inkomsten (52 miljoen euro). De oud-speler van FC Barcelona moest vorig jaar nog kooivechter Conor McGregor voor zich dulden.