Dit is de waanzinnige erelijst van Marianne Vos: al 247 zeges op de weg en ze is nog niet klaar

Drie keer wereldkampioen op de weg, ritzeges in de Tour, Giro en de Vuelta, meerdere gewonnen wielerklassiekers en olympisch goud. De erelijst van Marianne Vos (35) is ontelbaar lang en blijft maar groeien. Woensdag won ze voor het eerst een rit in de Spaanse wielerkoers. Hoog tijd om eens wat dieper in haar gigantische prijzenkast als wegwielrenster te duiken.

In de rode leiderstrui kwam de renster uit Babyloniënbroek gisteren voor het eerst dit seizoen als eerste over de streep. En die overwinning zat er al aan te komen, want een dag eerder werd ze 2de in de sprint. De ploegentijdrit werd - met Vos - al door Jumbo-Visma gewonnen. Dankzij haar gewonnen sprint belandde ze in een select rijtje met rensters die zowel in de Tour, Giro als in de Vuelta een ritzege op hun naam hebben schreven.

Het is een van de vele mijlpalen uit de loopbaan van Vos. Hoeveel ritten de Brabantse nou precies heeft op de weg? Het doorgaans accurate Pro Cycling Stats houdt het op 247 overwinningen. De eerste, iets meer dan 17 jaar geleden, was in Tsjechië. Vanaf dat moment volgden er honderden victories. Van San Marino tot Noorwegen en van Nederland tot aan El Salvador.

Ook veel overwinningen op de baan en in het veld

Dan hebben we het veldrijden en baanwielrennen, waar Vos ook ontzettend veel zeges boekte, nog niet eens meegenomen. Zo was ze acht keer 's werelds beste in het veldrijden, pakte ze twee keer WK-goud op de baan en won ze in 2008 olympisch goud op het onderdeel puntenkoers. En dan won ze ook nog legio wedstrijden als jeugdrenster en op de mountainbike.

Donderdag verschijnt ze in de leiderstrui aan de start van de vierde etappe van de Vuelta. De heuvelachtige rit met finish in Guadalajara is weliswaar lastig, maar ook iets dat Vos zou moeten kunnen. Wie weet komt zege nummer 248 sneller dan verwacht.

Een greep uit de lijst met prijzen van wegwielrenster Marianne Vos • 28 keer een algemeen klassement van een meerdaagse ronde, waaronder drie keer de Giro.

• 3 keer wereldkampioene op de weg (2006, 2012, 2013)

• 35 etappezeges in grote rondes (32 keer in de Giro, 2 keer in de Tour en - sinds woensdag - ook een Vuelta-rit)

• Meerdere klassiekers, waaronder Gent Wevelgem, Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en (5 keer) de Waalse Pijl

• Goud op de Olympische Spelen van 2012 in Londen Volledig scherm Marianne Vos wint goud op de Olympische Spelen in 2012 © anp Volledig scherm Vos in de leiderstrui van de Tour de France. © AFP Volledig scherm Marianne Vos in de roze trui van de Giro Rosa in 2013, de ronde van Italië voor vrouwen. © photo: Cor Vos



