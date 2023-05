Dit is de waanzinnige erelijst van Marianne Vos: al 248 zeges op de weg en ze is nog niet klaar

In de rode leiderstrui kwam de renster uit Babyloniënbroek gisteren voor het eerst dit seizoen als eerste over de streep. En die overwinning zat er al aan te komen, want een dag eerder werd ze tweede in de sprint. De ploegentijdrit werd - met Vos - al door Jumbo-Visma gewonnen. Dankzij haar gewonnen sprint belandde ze in een select rijtje met rensters die zowel in de Tour, Giro als in de Vuelta een ritzege op hun naam hebben schreven. En ook vandaag was ze weer de snelste in de eindsprint.