Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Jordi Cruijff staat stil bij overlijden van vader Johan: ‘Hij is nog springle­vend’

Johan Cruijff zou dit jaar 75 jaar zijn geworden, maar vandaag zes jaar geleden overleed de beste voetballer die Nederland ooit gekend heeft. Zoon Jordi is vandaag sportief adviseur van FC Barcelona, waar hij probeert de Catalaanse grootmacht uit het slop te trekken. De stem van vader Johan is nooit ver weg: ,,Ik weet zeker dat dat hij positief zou zijn over de toekomst van Barcelona.”

24 maart