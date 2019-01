‘Dit is mijn droom, dit is het hoogste, dit is bijna mijn alles’

Voor Van Gerwen betekent deze titel heel erg veel. ,,Dit is mijn droom, dit is het hoogste, dit is mijn alles. Nou alles.... Mijn familie is mijn alles. Maar dit is meteen daarna wel enorm belangrijk. Er valt nu toch wat van mijn schouders.”



Van Gerwen erkende dat het niet de sprankelende finale werd, waarop vooraf werd gehoopt. ,,Ik wilde beter dan ik heb laten zien, maar ik wilde hem niet in de wedstrijd laten komen. Maar de druk van deze finale was misschien ook voor mij wel iets te hoog. Bovendien heb je voor een topfinale twee spelers nodig.” Van Gerwen verwees daarmee naar de mindere vorm bij Michael Smith, die zelf erkende dat het geen topduel was. ,,Ik miste te veel dubbels, was teveel gefocust op die beker. Ik was gewoon slecht. Echt jammer, maar ik ga die beker nog een keer optillen. Maar ik kom zeker terug.”



Gevraagd of Van Gerwen gaat proberen het aantal WK-titels van Raymond van Barneveld (vijf) te overtreffen, antwoordde hij met een grimas. ,,Ik denk dat niemand eraan twijfelt dat dat gaat gebeuren. Maar nu eerst op vakantie. Daar ben ik aan toe en dat heb ik wel verdiend, toch?”