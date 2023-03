Dit is waarom AZ vanavond al speelt tegen Lazio in de Conference League

Normaal gesproken worden de wedstrijden in de Conference League altijd op donderdag afgewerkt. De dinsdag en woensdag zijn voor de Champions League. Voor de heenwedstrijd in Rome maakt de UEFA een uitzondering. Lazio deelt Stadio Olimpico namelijk met AS Roma. De ploeg van José Mourinho speelt donderdag al een thuisduel in de Europa League met Real Sociedad. Omdat het stadion morgen nodig is voor de training en persconferenties van de Europa League-wedstrijd, spelen AZ en Lazio op vanavond tegen elkaar.