Dit is waarom de derde helft zo belangrijk is (óók voor prestaties op het veld)

Record én miljoenen­vil­la voor Cristiano Ronaldo in Manchester

16:01 ‘The Second Coming of Crist.’ Zo verkoopt Manchester United de terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Old Trafford. Aan de Britse regels rond quarantaine ontsnapt zelfs ‘Christus’ niet. Maar CR7 zou CR7 niet zijn, als hij niet al binnen een week een record gebroken zou hebben. Zijn (opnieuw) iconische nummer 7-shirt is het snelst verkopende ooit in de Premier League.