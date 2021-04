Dit is wat je moet weten over de Waalse Pijl

Voor de wielrenners staat vandaag de Waalse Pijl op het programma. De wedstrijd is terug op zijn vertrouwde plek op de kalender, tussen de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik in. Wat moet je allemaal weten over de 85e editie van één van de laatste voorjaarsklassiekers van het jaar. We zetten het voor je op een rij.

Parkoers



De renners gaan voor het eerst sinds 2012 weer eens starten vanuit Charleroi. Om 11.15 uur begint het peloton aan het 193,6 kilometer lange parkoers. Het eerste deel van de koers is heuvelachtig, maar niet bijzonder zwaar. Op ruim 60 kilometer van het einde begint het interessant te worden. Dan moet de beruchte Muur van Hoei voor de eerste keer beklommen worden, gevolgd door de Côte D’Ereffe (2,2 km á 5,6%) en de Côte du Chemin (1,8 km á 6,5%). Daarna daalt het peloton af richting Hoei om daar aan de finale te beginnen.

De finish ligt bovenaan de Muur van Hoei. Deze fungeert dan ook vrijwel altijd als scherprechter van de Waalse Pijl. Het is een klim van 1,3 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,6%. De Muur van Hoei is echter zeer onregelmatig. Op een enkele plek gaan de percentages zelfs richting van 25%. Dat maakt het een bijzonder lastige klim, die altijd voor een finale vol vuurwerk zorgt.

Timing is van levensbelang om te winnen in Hoei. Vooraan zitten aan de voet van de muur is cruciaal. Daar staat tegenover dat we in het verleden meerdere renners te vroeg hun demarrage zagen plaatsten, om in het zicht van de haven te stranden. Al met al is de Waalse Pijl bij uitstek een wedstrijd voor de extreem explosieve renner met klimcapaciteiten.

Volledig scherm Primoz Roglic behoort tot de favorieten voor de zege in de Waalse Pijl. © Cor Vos

Favorieten

Deze beschrijving doet wielerliefhebbers ongetwijfeld meteen aan één man denken. Julian Alaphilippe won de Waalse Pijl al twee keer. Het parkoers lijkt gemaakt te zijn voor de huidige wereldkampioen. Toch is hij dit jaar niet dé topfavoriet. Primoz Roglic wordt door de bookmakers hoger ingeschat dan de Fransman. Andere kanshebbers zijn Tadej Pogacar, Tom Pidcock, Michael Woods, Benoît Cosnefroy, David Gaudu, Maximilian Schachmann, Adam Yates en Marc Hirschi.

Hirschi won vorig jaar de Waalse Pijl. Dit jaar wordt hij als belangrijke outsider gezien. Een andere interessante naam, die onder diezelfde noemer kan worden geschaard, is Alejandro Valverde. De Spanjaard domineerde van 2014 tot 2017 de Waalse Pijl, met vier overwinningen op rij. Kan de veteraan zich nog één keer opladen voor zijn favoriete eendagskoers? De kans dat een Nederlander wint is bijzonder klein. Misschien dat Bauke Mollema voor een grote verrassing kan zorgen, als hij een superdag heeft.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert staan niet aan de start in Charleroi. Het voorjaar van de twee rivalen zit erop. De finish in Hoei wordt tussen 16.15 uur en 16.45 uur verwacht.

Volledig scherm Anna van der Breggen wint haar zesde Waalse Pijl op rij in 2020. © ANP

Vrouwenkoers

De vrouwen gaan net als zondag eerder van start dan de mannen. Het peloton vertrekt om 08.35 uur en finisht 126,5 kilometer later op dezelfde plek als de mannen. Ook voor de vrouwen staan de Côte D’Ereffe en de Côte du Chemin op het programma, alsmede twee keer de Muur van Hoei.

Favorieten

Anna van der Breggen heeft al jarenlang een abonnement op de overwinning van deze wedstrijd. De wereldkampioene won de afgelopen zes edities van de Waalse Pijl. Ze zal in haar laatste jaar als wielrenster graag nog één keer zegevieren in Wallonië. Van der Breggen kende echter geen ideale voorbereiding. Ze kampte met een verkoudheid en daardoor is het moeilijk te zeggen hoe goed haar vorm is.

Er zijn genoeg Nederlandse vrouwen die klaar staan om de regerend kampioene van de troon te stoten. Marianne Vos won de race ook al vijf keer, voordat het tijdperk Van der Breggen begon. De vraag is of Vos op de steile slotklim de echte klimmers bij kan houden. Demi Vollering is ook goed in vorm. Ze werd al tweede in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl. Annemiek van Vleuten is overal waar ze aan de start staat kanshebber. Buitenlandse vrouwen om in de gaten te houden zijn Elisa Longo Borghini en Kasia Niewiadoma. De vrouwen finishen waarschijnlijk rond 12.30 uur.