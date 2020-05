Dit jaar geen NK wielrennen

Podcast | ‘Play-offs om degradatie zijn leuker dan de Champions League’

11:31 Ieder seizoen is het voor supporters uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie weer nagelbijten in mei. Gaat hun club promoveren? Wordt het feest? Of voelen ze de pijn van degradatie die zo hard aankomt. In deze AD Voetbalpodcast blikken Sjoerd Mossou, Freek Jansen en Etienne Verhoeff terug op roemruchte nacompetitiewedstrijden. Duels die de laatste seconden werden beslist, waar de spanning supporters bijna te veel werd en de stilte in stadions oorverdovend klonk.