Dit kan helemaal niet! Alcaraz maakt punt van het jaar in halve finale tegen Djokovic

met VIDEO Hoe die ene val het leven van Tamar (28) tot een hel maakt: ‘Durfde niet eens meer in de spiegel te kijken’

Tamar Vedder (28) uit Biddinghuizen gaat in 2018 zo hard onderuit op haar BMX-fiets, dat ze niet alleen buiten westen raakt, maar ook een zware hersenschudding oploopt. Vijf jaar later is de tweevoudig wereldkampioen nog altijd niet de oude en is ze mede door antidepressiva zo veel kilo’s aangekomen, dat zelfs vrienden haar de rug toekeren. Hoe een val op het hoofd haar leven in één klap op de kop zette. ,,Ik heb altijd het gevoel gehad dat er iets niet klopte.”