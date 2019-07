Dit krijgt het peloton vandaag voor zijn kiezen

Wimbledon Publieks­lie­ve­ling Konta hekelt journalist: ‘Je hebt de pik op me’

9 juli Een kritische vraag van een journalist is bij Johanna Konta, die kort daarvoor in de kwartfinales van Wimbledon werd uitgeschakeld, in het verkeerde keelgat geschoten. Een aanwezige bij de persconferentie van de Britse nummer 18 van de wereld vroeg zich af of Konta het tegen Barbora Strycova (6-7 (5) 1-6) niet had laten liggen op de belangrijke punten.