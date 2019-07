Dit krijgt het peloton vandaag voor zijn kiezen

De klassementsrenners moeten met de billen bloot in de eerste zware bergrit, over 160,5 kilometer van Mulhouse naar La Planche des Belles Filles. Welke de Tourfavorieten doet goede zaken en wie zakt door het ijs? En is het peloton van 176 renners na vandaag nog compleet?

De Fransman Julian Alaphilippe begint voor de derde dag op rij in de gele leiderstrui. De Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma is tweede op 14 seconden, gevolgd door zijn Nederlandse ploeggenoot Steven Kruijswijk op 25 tellen.

Het is de vierde keer dat La Planche des Belles Filles finishlocatie is in de Ronde van Frankrijk. Chris Froome won in 2012 op die Vogezencol en ook Vincenzo Nibali (2014) en Fabio Aru (2017) hadden daarna succes op La Planche des Belles Filles. Dit jaar belooft het opnieuw spektakel te worden. De Tourorganisatie heeft de toch al lastige klim met een kilometer verlengd, waarin het over grind omhoog gaat met stukken met een stijgingspercentage van bijna 25 procent.