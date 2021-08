Dit kunnen we nog verwachten in de laatste week van de transferperiode

Volgende week dinsdag om 23.59 uur sluit de transfermarkt overal in Europa. Wat kunnen we in de laatste week nog verwachten? Vijf ‘dossiers’ onder de loep.

Harry Kane

Harry Kane heeft nog een contract tot 2024 bij Tottenham Hotspur, maar toch was het deze zomer zijn vurige wens om de club waar hij sinds zijn negende al voor speelt te gaan verlaten. Topscorerstitels in de Premier League (drie stuks) en op het WK 2018 zijn leuk voor een spits, maar de 28-jarige aanvoerder van het Engelse team wil in zijn carrière ook nog een paar echte prijzen winnen. Manchester City zou zelfs bereid zijn geweest om zo'n 180 miljoen euro op tafel te leggen, maar Spurs-voorzitter Daniel Levy is onvermurwbaar in zijn standpunt: Harry gaat helemaal nergens heen.



En dus zagen we Kane zondag plots weer opduiken in het shirt van Spurs. Kane en City lijken het inmiddels opgegeven te hebben, dus zal Kane dit seizoen te zien zijn in de Conference League. Tenminste, als Spurs dat al haalt. Paços de Ferreira (vorig seizoen vijfde in Portugal) won donderdag de heenwedstrijd. Werk aan de winkel dus voor Spurs, dat met zeges op Manchester City en Wolves wel goed is begonnen aan de competitie.

Volledig scherm Harry Kane in het spraakmakende nieuwe uitshirt van Spurs. © Action Images via Reuters

Kylian Mbappé

Bij Kylian Mbappé liggen de zaken iets anders. Een echte vertrekwens heeft hij niet, maar spelen voor Real Madrid is wel zo'n grote droom. Maar ja, de razendsnelle aanvaller uit Bondy is pas 22 jaar en zag deze zomer bovendien grote namen als Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi en Gianluigi Donnarumma de kleedkamer van Paris Saint-Germain binnenwandelen.



De Spaanse sportkranten Diario AS en Marca lijken nog te geloven in een transfer in de slotweek van de transferperiode, maar een stuk waarschijnlijker is het dat Mbappé volgend jaar transfervrij naar zijn droomclub kan verkassen. In het volledig gerenoveerde Estadio Santiago Bernabéu kan hij dan gaan schitteren naast Karim Benzema, met wie hij tijdens het EK snel een goede band opbouwde.

Rond Erling Haaland, die samen met Mbappé jacht wil maken op de vele records van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, bleef het deze zomer overigens opvallend rustig. De 21-jarige spits ligt nog tot 2024 vast bij Borussia Dortmund. Als hij zijn gemiddelde daar (nu 62 goals in 63 duels) dit seizoen doorzet, vertrekt hij ongetwijfeld volgend jaar naar een van de grote clubs in Engeland of Spanje.

Volledig scherm Kylian Mbappé. © AP

Bas Dost

Kunnen we in Nederland nog transfergeweld verwachten voordat het interlandvoetbal begin september losbarst? Dat is zeker niet uit te sluiten. Feyenoord denkt voor het verstrijken van de transferdeadline nog één aanvaller aan te kunnen trekken. Bas Dost staat daarbij op het lijstje, al hoopt Arne Slot op een aanvaller die voorin op alle posities kan spelen. In de Kuip weten ze wel dat de lange spits openstaat voor een vertrek bij Club Brugge, waar hij niet meer op een basisplaats kan rekenen.



Dost zou een stap naar Feyenoord ook wel zien zitten, maar de voormalig speler van Heerenveen, Sporting en Eintracht Frankfurt kan natuurlijk alleen maar in de punt van de aanval spelen, niet aan de zijkanten. ,,Maar Dost staat wel op ons lijstje”, is technisch directeur Frank Arnesen eerlijk. ,,We kijken wat we kunnen doen.”

Volledig scherm Bas Dost speelt sinds januari bij Club Brugge, waar hij op 11 goals in 27 duels staat. © BELGA

Georgios Giakoumakis

Hij scoorde vorig seizoen liefst 26 keer voor het gedegradeerde VVV-Venlo, maar toch staat Georgios Giakoumakis nog altijd onder contract bij de huidige nummer 10 van de Keuken Kampioen Divisie. De 26-jarige Griek zal zijn transfer komende week ongetwijfeld nog gaan krijgen, maar de vraag is al maanden naar wie en voor welk bedrag.



Celtic wil hem graag en clubs uit Qatar deden hem riante aanbiedingen, maar Giakoumakis heeft zijn zinnen gezet op een stap naar Werder Bremen. De naar de Tweede Bundesliga gedegradeerde club kan echter niet voldoen aan de salariseisen van Giakoumakis (700.000 euro per jaar) en dus blijft zijn zaakwaarnemer onderhandelen. VVV moet rekenen op zo'n 3,5 miljoen euro, flink minder dan waar het een paar maanden terug nog op had gehoopt.

Volledig scherm Georgios Giakoumakis met de Willy van der Kuijlen Trofee na zijn 26 goals van vorig seizoen. © Hollandse Hoogte / ANP

Teun Koopmeiners

Aan het begin van de zomer leek het vrijwel zeker dat Myron Boadu, Calvin Stengs, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners bij AZ zouden vertrekken. De eerste twee spelen inmiddels in Monaco en Nice, de andere twee parkeren hun auto voorlopig nog iedere ochtend op het trainingscomplex in Wijdewormer. Wijndal heeft zich inmiddels wel neergelegd bij een extra seizoen in Alkmaar, nadat het EK voor hem niet uitpakte zoals hij hoopte na zijn sterke Oranje-optreden tegen Spanje in maart.



Koopmeiners wordt al maanden in verband gebracht met Atalanta, maar de club uit Bergamo komt maar niet met het door AZ gewenste bedrag op tafel. AZ wil 20 miljoen euro voor de aanvoerder, Atalanta wil niet boven de 15 miljoen euro gaan. En dus houdt het op. Of doen de clubs in de laatste week toch nog wat water bij de wijn om Koopmeiners zijn transfer naar de Italiaanse top te gunnen?

Volledig scherm Teun Koopmeiners legt aan voor een hoekschop op Celtic Park. © ANP

De tien duurste transfers van de zomer:

Jack Grealish - voor 117 miljoen naar Manchester City

Romelu Lukaku - voor 115 miljoen euro naar Chelsea

Jadon Sancho - voor 85 miljoen euro naar Manchester United

Achraf Hakimi - voor 60 miljoen euro naar PSG

Ben White - voor 58 miljoen euro naar Arsenal

Dayot Upamecano - voor 42 miljoen euro naar Bayern München

Raphaël Varane - voor 40 miljoen euro naar Manchester United

Ibrahima Konaté - voor 40 miljoen euro naar Liverpool

Tammy Abraham - voor 40 miljoen euro naar AS Roma

Emiliano Buendía - voor 38 miljoen euro naar Aston Villa

Volledig scherm Jack Grealish is de duurste speler van deze zomer. © EPA

Bekijk hieronder onze video's op voetbalgebied.