Dit moet je volgens Hamilton lezen en kijken over racisme

Hij riep eerder op ‘foute’ standbeelden neer te halen. Sprak over zijn eigen ervaringen met racisme. Riep collega-coureurs in de Formule 1 op niet stil te blijven over het onderwerp. En nu komt Lewis Hamilton voor zijn volgers op sociale media zelfs met een boekenlijst en een aantal filmtips over racisme.

De afgelopen 24 uur deelde hij op Instagram, waar hij inmiddels bijna 17 miljoen volgers heeft, de ene na de andere foto en boodschap. Maar om het bewustzijn over het racisme-probleem te vergroten onder zijn volgers stelt hij nu dus ook een aantal suggesties voor, waarmee zijn fans zich meer kunnen verdiepen in de materie.

Hamilton raadt negen boeken aan, waar zijn volgers in kunnen duiken. Natuurlijk de autobiografie van Malcolm X, de in 1965 vermoorde Amerikaanse mensenrechtenactivist. De roman ‘The Colour Purple’ over de levensomstandigheden van vrouwen in het diepe zuiden van Amerika in de jaren ’30 van de vorige eeuw, waarmee Alice Walker de Pullitzer Price in de wacht sleepte. Maar ook moderner werk staat op zijn boekenlijst, zoals Natives van de Britse rapper Akala. Een boek over opgroeien in Groot-Brittannië in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw.

Op zijn filmlijst natuurlijk bekende titels als ‘Detroit’, over de rassenrellen in deze stad. En uiteraard raadt Hamilton zijn fans ook ‘12 Years a Slave’ aan. Bovenaan de filmlijst prijkt de mini-serie ‘When They See Us’, nu te bekijken op Netflix. Een waargebeurd verhaal over vier Afro-Amerikaanse tieners en een Latino, die ten onrechte voor een verkrachting in New York worden veroordeeld.

Naast al deze tips deelt Hamilton ook een lijst met tips. Blijf geïnformeerd, onderwijs jezelf, luister, spreek jezelf uit, onderteken petities, doneer en bezoek protestdemonstraties. Allemaal van groot belang nu, aldus Hamilton, die op 5 juli met de GP van Oostenrijk eindelijk op jacht mag naar zijn zevende wereldtitel in de Formule 1.

