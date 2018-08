Dit moet je weten van BATE Borisov

Door Wietse Dijkstra BATE-uit, altijd lastig Dat BATE Borisov-uit geen makkie is, hoef je PSV-verdediger Nick Viergever niet uit te leggen. Als speler van AZ zag hij vanaf de bank hoe de Alkmaarders in het seizoen 2010-2011 tegen de Wit-Russen kansloos onderuit gingen in de groepsfase van de Europa League: 4-1. Met Viergever in de basis won AZ thuis overigens met 3-0 van BATE Borisov.

Reuzendoder



AZ is de enige Nederlandse club die ooit speelde tegen BATE, dat een reputatie van reuzendoder heeft opgebouwd. Ploegen als FC Köln (1-0), AS Roma (3-2), Paris Saint-Germain (2-2) en Bayer Leverkusen (1-1) liepen averij op in Borisov, maar het meest aansprekende resultaat boekte de kampioen van Wit-Rusland tegen Bayern München. In het seizoen dat Arjen Robben en co de Champions League wonnen (2012-2013) was BATE Borisov op eigen veld met 3-1 te sterk voor de Duitsers.