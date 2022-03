Dit moet je weten van de testdagen in Bahrein

In Bahrein starten de coureurs morgen aan de tweede series testdagen. Vier vragen en antwoorden over de drie laatste testsessies voor het Formule 1-seizoen start.

Door Arjan Schouten

Waarom van Spanje naar Bahrein?

Het vertrouwde circuit van Barcelona was twee weken terug nog het decor voor de eerste drie testdagen. Van de Formule 1 mocht de wereld die dagen echter officieel geen testdagen noemen, de sport repte zelf over een ‘shakedown test’ en publiek en live-tv waren niet welkom in Catalonië. Lang verhaal kort: Bahrein heeft veel geld betaald om ‘exclusief’ het seizoen groots af te trappen. Niet alleen wordt er drie dagen getest, volgende week wacht meteen ook de eerste GP op het circuit van Sakhir. De tests zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag nu wel publiek toegankelijk en de tv-stations doen er ook gewoon live verslag van. Zo trapt Viaplay in Nederland af met drie testdagen live op televisie, vanaf 08.00 uur Nederlandse tijd, als de eerste auto’s het circuit op rijden.

Wanneer rijdt Max Verstappen?

Mocht hij in Barcelona nog beginnen, in Bahrein start Sergio Pérez namens Red Bull Racing. De Nederlandse wereldkampioen rijdt vrijdag de hele dag van 10.00 tot 19.00 lokale tijd (lunchpauze tussen 14.00 en 15.00 uur) en zaterdag neemt hij de middagsessie voor zijn rekening. Wel verschijnt Max Verstappen donderdag meteen voor de media, als hij plaatsneemt bij de persconferentie van de FIA. Mercedes deelt de drie dagen weer steeds op tussen beide coureurs. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stapt donderdagochtend meteen in, George Russell neemt ’s middags het stuur over.

Waar moeten we op letten?

In Spanje waren de stuiterende auto’s hét gespreksonderwerp, het zogenaamde purpoising. Charles Leclerc zei zelfs dat hij er op de rechte stukken een beetje misselijk van werd. Interessant is wat de teams ondertussen gedaan hebben om het stuiteren te verminderen, al lijkt het te vroeg voor een definitieve oplossing. Daarnaast zal het gewicht van de bolides een onderwerp zijn. De auto’s moeten dit seizoen minimaal 795 kilo wegen en bijna geen auto haalde die ondergrens, velen zaten er ver boven. Naar verluidt wordt de ondergrens nu alsnog een fractie verhoogd. Ook interessant in Bahrein is om toch af en toe eens voorzichtig naar de rondetijden te kijken. Absoluut, die zijn niet alleszeggend bij testdagen. Maar op hetzelfde woestijncircuit waar in redelijk gelijke condities een week later wordt geracet om de knikkers, worden die al wel veel bepalender dan in Spanje. Zo wordt het laatste testuur dagelijks ook gereden onder kunstlicht, als de duisternis is ingevallen. Net als bij de GP.

Wie zit er in de Haas?

Niet Nikita Mazepin, die is aan de kant gezet door het Amerikaanse team na de inval van Rusland in Oekraïne. Ongetwijfeld zal het daar nog dagen over gaan in Bahrein, waar alle coureurs natuurlijk naar hun mening wordt gevraagd. Pietro Fittipaldi neemt als vaste invaller op de eerste dag plaats in de VF-22, als er al gereden wordt. Vanwege een vertraagde levering van goederen dreigt Haas de start van de eerste testdag te missen. Kevin Magnussen is de vervanger van Mazepin en kruipt naast Mick Schumacher in de auto. Het team wil een meer ervaren kracht naast de jonge Duitser en kiest dus voor de 29-jarige Deen, die al een verleden heeft bij Haas en in totaal 119 grands prix reed in de Formule 1.

