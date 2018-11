Dit moet je weten voor de loting van het WK darts

In Londen vindt vanavond rond de klok van 18.15 uur de loting plaatst van het WK darts van volgende maand in het Alexandra Palace. Op dit moment zijn dertien Nederlanders verzekerd van deelname. Vandaag zijn tijdens de PDPA Qualifiers nog drie tickets beschikbaar. Dit moet je weten voor de loting!

Is de loting vanavond ergens te volgen?

Jazeker! Op het YouTube-kanaal van RTL7. Klik hier. Ook is de loting ook te volgen op de facebookpagina van RTL7.

Hoeveel Nederlanders doen er mee volgende maand?

Ten minste dertien. Vijf van hen hebben bij de loting een geplaatste status. Ze slaan de eerste ronde van het WK in Londen sowieso over en stromen pas vanaf de tweede ronde in. De overige acht Nederlanders zijn ongeplaatst en komen dus al uit in de eerste ronde. Tijdens het laatste kwalificatietoernooi vandaag kunnen nog enkele Nederlanders zich plaatsen.

Deze dertien zien we sowieso: Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, Jermaine Wattimena, Benito van de Pas, Jan Dekker, Jeffrey de Graaf, Yordi Meeuwisse, Ron Meulenkamp, Geert Nentjes, Danny Noppert, Vincent van der Voort en Jeffrey de Zwaan.

Welke spelers zijn geplaatst?

Volledig scherm Jermaine Wattimena. © Lawrence Lustig/PDC Geplaatste spelers, in volgorde Order of Merit (vet gedrukt de Nederlanders): Michael van Gerwen, Rob Cross, Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Gerwyn Price, Mensur Suljovic, Simon Whitlock, James Wade, Michael Smith, Ian White, Dave Chisnall, Darren Webster, Joe Cullen, Jonny Clayton, Adrian Lewis, Raymond van Barneveld, Stephen Bunting, Mervyn King, Steve Beaton, Kim Huybrechts, Steve West, John Henderson, Jelle Klaasen, Alan Norris, James Wilson, Kyle Anderson, Jamie Lewis, Jermaine Wattimena, Benito van de Pas, Cristo Reyes en Max Hopp.

Welke spelers zijn ongeplaatst?

Volledig scherm Vincent van der Voort. © Dave Benett/Getty Images for Fit Ongeplaatste spelers, alfabetische volgorde (vet gedrukt de Nederlanders): Toni Alcinas, Seigo Asada, Lisa Ashton, Nathan Aspinall, James Bailey, Michael Barnard, Dimitri Van den Bergh, Keegan Brown, Kevin Burness, Corey Cadby, Gabriel Clemens, Jan Dekker, Chris Dobey, Anastasia Dobromyslova, Brendan Dolan, Ricky Evans, Ted Evetts, Jeffrey de Graaf, Cody Harris, Luke Humphries, Lourence Ilagan, Wayne Jones, Ryan Joyce, Boris Koltsov, Nitin Kumar, Darius Labanauskas, Royden Lam, Daniel Larsson, Steve Lennon, Paul Lim, Yuanjun Liu, Jim Long, Noel Malicdem, Mickey Mansell, Robert Marijanovic, Yordi Meeuwisse, Ron Meulenkamp, Geert Nentjes, Paul Nicholson, Danny Noppert, Richard North, William O’Connor, Josh Payne, Devon Petersen, Diogo Portela, Chuck Puleo, Krzysztof Ratajski, Rowby-John Rodriguez, Craig Ross, Martin Schindler, Ryan Searle, Karel Sedlacek, Raymond Smith, Jeff Smith, Ross Smith, Jose de Sousa, Simon Stevenson, Alan Tabern, Robert Thornton, Vincent van der Voort en Jeffrey de Zwaan.

Dat is een fors deelnemersveld?

Zeker. Voor het eerst dit WK strijden er 96 darters om de beroemde Sid Waddell Trophy. Vorig jaar waren dat er nog 72.

Wie komen voor de laatste drie tickets in aanmerking?

In de Arena MK in Milton Keynes staat vandaag eerst nog de zogenaamde PDPA Qualifier op het programma. Bij het kwalificatietoernooi liggen nog drie tickets klaar voor het hoofdtoernooi in december. Deze Nederlanders komen nog in aanmerking voor het hoofdtoernooi: Vincent Kamphuis, Dick van Dijk, Dirk van Duijvenbode en Berry van Peer.

Voor derde keer in historie vrouwen in deelnemersveld

Volgende maand doen voor de derde keer in de geschiedenis - na 2000 en 2009 - vrouwen mee aan het WK van de PDC. Lisa Ashton en Anastasia Dobromyslova wonnen allebei een kwalificatietoernooi en boekten daarmee hun ticket naar het Alexandra Palace in Londen. Zij kunnen vanavond bij de loting gekoppeld worden aan onder anderen Danny Noppert, Jeffrey de Zwaan, Jan Dekker, Ron Meulenkamp, Vincent van der Voort of Jeffrey de Graaf.

Wanneer begint het WK?