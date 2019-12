Dit staat ‘Bekende Nederlander’ Rico te wachten in het hol van de leeuw

Arme Rico Verhoeven. Waar is hij aan begonnen ga je denken, als je die woeste König Pilsener Arena in de Duitse stad Oberhausen ziet kolken. Het is 10 december 2016 en het loopt al tegen middernacht. Rico Verhoeven staat in zijn grijze broek, met zijn hoofd schuin voorover zodat zijn ogen pikdonker worden. Door een orkaan van lawaai en opgestoken middelvingers rent hij over de catwalk in een rechte streep naar de ring. Voor je gevoel is hij helemaal alleen. De arena (11.000 mensen) puilt uit met Badr-fans.



En dan komt Badr. Langzaam, niet over de catwalk, maar dwars door het publiek, met zo’n complete entourage eromheen alsof Muhammad Ali arriveert. Zijn fans stormen naar de ring. En meteen breekt een vechtpartij uit. Waarom weet niemand en ook niet wie tegen wie. De speaker roept dat iedereen weer naar achteren moet, anders gaat het gevecht ín de ring niet door. Het lukt nauwelijks. De Pilsener Arena zindert van opwinding. En je vraag je af: hoe in hemelsnaam gaat dat hier aflopen als Rico Badr Hari aan stukken slaat? Of nog erger, als hij nipt wint op punten? Één ding is zeker: die arme ordebewakers die je hier en daar ziet staan met hun groene T-shirts, gaan deze massa nooit in toom houden als het compleet losgaat.