Dit staat er vanavond op het programma in ‘Ally Pally’

Het WK darts zit inmiddels midden in de derde ronde. Van de elf Nederlanders die aan het WK begonnen zijn er nog vier over: Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort - het trio staat al in de achtste finales - en Danny Noppert, die morgenavond in actie komt in de derde ronde. Volg alle duels in ons liveblog!