Dit zijn bijzondere foto’s van Maradona in actie tegen FC Twente: niemand wist dat de beelden bestonden

Op een drietal foto's zien we Maradona als aanvoerder aan de aftrap verschijnen tegen FC Twente. De scheidsrechter heeft een munt gegooid voor de tos, de captain van FC Twente - Manuel Sanchez Torres - kijkt aandachtig mee. FC Twente speelt in het thuisrood, met ‘Hartman’ op de borst.

‘Onbeschrijfelijke emotie’

De beelden zijn afkomstig van de Panathlonclub waar de scheidsrechter van die wedstrijd, Liberato Esposito, bij aangesloten is. Zij plaatsten een stuk op hun website over de ontmoeting. Esposito zelf komt uit de regio Napels en mocht daardoor normaal gesproken geen wedstrijden van Napoli - en dus Maradona - fluiten. Voor hem was het oefenduel daarom óók een speciale ontmoeting. “Ik was gewend om geweldige spelers live te zien spelen, maar die dag, in San Paolo, creëerde Diego een onbeschrijfelijke emotie in mij”, laat hij weten.