Dit zijn de belangrijkste pluspunten voor Ajax na stunt in München

Griezmann leidt Atlético Madrid naar zege op Club Brugge

7:12 Atlético Madrid heeft Club Brugge de tweede nederlaag in de groepsfase van de Champions League toegebracht. In het Wanda Metropolitano in Madrid versloeg de thuisploeg de Belgen met 3-1. In dezelfde groep klopte Borussia Dortmund AS Monaco met 3-0.˙