Dit zijn de gepresenteerde wagens van de Formule 1-teams voor 2023

Haas F1: 2 februari (online)

Dinsdagmiddag om 15.00 uur onthulde het team van Haas haar bolide voor 2023. De wagen zal door het leven gaan als de VF23. Titelsponsor MoneyGram, nieuw bij de renstal sinds dit jaar, heeft zoals verwacht een prominente plek toebedeeld gekregen, op zowel de voorvleugel als aan het uiteinde van het chassis. Ten opzichte van het design van vorig seizoen heeft de Amerikaanse renstal voor meer zwarte accenten gekozen dit seizoen.

Red Bull: 3 februari (New York)

Red Bull heeft in de Verenigde Staten alleen de livery en niet de 2023-wagen getoond. Daarmee wil het team van Max Verstappen en Sergio Pérez voorkomen dat concurrentie al aan de haal gaat met enkel belangrijke details van het nieuwe ontwerp. Om die reden werd alleen de kleurstelling, die grotendeels gelijk is aan die van vorig seizoen, van de RB19 onthuld. Ook werd bekend dat Red Bull en Ford vanaf 2026 de handen ineen slaan op motorisch vlak.

Williams: 6 februari (online)



Williams is het derde Formule 1-team dat zijn livery voor het komende jaar heeft onthuld. Met de FW45 is opnieuw gekozen voor een blauwe kleurstelling. Williams koos er net als Haas en Red Bull voor om enkel het design van de bolide te presenteren aan de buitenwereld. Verder kondigde de Britse renstal ook de samenwerking met oliemaatschappij Gulf aan.

Alfa Romeo: 7 februari (Zürich)

Alfa Romeo is het eerste F1-team dat ervoor gekozen heeft om niet alleen de livery, maar ook daadwerkelijk de 2023-bolide te presenteren. De wagen waarmee Valtteri Bottas en Guanyu Zhou hoge ogen moeten gooien, ziet er komend jaar een stukje anders uit dan vorig seizoen, want het Zwitserse team heeft gekozen voor voornamelijk rode accenten. ,,Het doel voor dit seizoen is om hoger te eindigen dan vorig jaar en veel consistenter te zijn", aldus Bottas. ,,Ik droom ook altijd stiekem van het podium.”

AlphaTauri: 11 februari (New York)

Met de komst van Nyck de Vries hoopt AlphaTauri weer een stapje in de goede richting te zetten en terug te keren in de middenmoot. Met de AT04, die tijdens de New York Fashion Week werd gepresenteerd, moet dat gaan gebeuren. Waar Red Bull de nieuwe auto lanceerde om een samenwerking met Ford aan te kondigen, koos AlphaTauri New York juist uit om een nieuwe kledingcollectie te lanceren. In veel opzichten lijkt de AT04 op de bolide van vorig jaar, al is er nu de kleur rood toegevoegd door de nieuwe sponsor Orlen.

Aston Martin: 13 februari (Silverstone)

Dit seizoen wil Aston Martin vanaf het begin van het jaar een competitieve wagen hebben. ,,Ons doel is dit jaar een wagen die meteen kan presteren vanaf het eerste moment dat ie de baan opgaat”, zegt teambaas Mike Krack. ,,Het jaar goed starten en dat momentum vasthouden is noodzakelijk als we verder willen oprukken op de grid.”

McLaren: 13 februari (McLaren Technology Centre)

De MCL60, die verwijst naar het 60-jarige bestaan van de renstal, heeft net als de wagen van afgelopen seizoen de kleuren papaya-oranje en lichtblauw, maar de kleur zwart is dit jaar iets nadrukkelijker aanwezig.

Check hieronder de datums waarop de andere wagens bekend worden.

Ferrari: 14 februari (locatie niet bekend)

Mercedes: 15 februari (Silverstone)

Alpine: 16 februari (Londen)

