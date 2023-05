Dit zijn de scenario’s rond het kampioenschap van PEC Zwolle

De absolute climax in de Keuken Kampioen Divisie volgt vrijdagavond. Heracles en PEC Zwolle vechten in een nek-aan-nek-race om het kampioenschap in de eerste divisie. Alles komt aan op de laatste speeldag en dit zijn de mogelijke scenario’s.

Na de 37ste speelronde staat Heracles op de eerste plaats met 82 punten, evenveel als PEC. De Zwollenaren staan tweede, omdat het doelsaldo van de Almelose club beter is: 101-42 (+59) om 96-41 (+55). Dat is dus een voordeel van +4 voor Heracles.

Houdini

De Almeloërs ontvangen in de laatste wedstrijd Jong Ajax. Het beloftenteam liet eerder dit seizoen in Amsterdam Heracles alle hoeken van het veld zien en won met 4-0. PEC Zwolle neemt het tegelijkertijd in Noord-Brabant op tegen Helmond Sport. Het heenduel in het MAC3PARK stadion eindigde in 1-0 voor de thuisploeg, dankzij een doelpunt van Thomas van den Belt. Beide duels beginnen om 20.00 uur.

PEC had een grote voorsprong op concurrent Heracles, maar mede door een recent verlies bij Jong PSV is de ploeg van trainer Dick Schreuder gezakt naar de tweede plek. Met nog één duel te gaan lijkt een beslissing op doelsaldo dus aanstaande. ,,Het zal een houdiniact moeten worden, is het niet van ons, dan wel van Jong Ajax. Misschien kunnen we een goochelaar uitnodigingen voor wat tips’’, zei aanvoerder Bram van Polen na de 3-1 overwinning op Roda JC afgelopen vrijdag nog.

Wat als beide ploegen met een gelijk aantal punten eindigen?

In dat geval geeft het doelsaldo de doorslag. Als beide teams gelijkspelen, is Heracles kampioen omdat het saldo gelijk blijft en Heracles dus op +4 blijft staan. Winnen of verliezen beide teams, dan ligt het eraan met hoeveel verschil ze dat doen. Om kampioen te worden, zal PEC Zwolle dan met meer dan vier doelpunten verschil met Heracles moeten winnen of Heracles zal met meer dan vier doelpunten verschil met PEC Zwolle moeten verliezen.

Wat als ook het doelsaldo gelijk is?

Dan telt het aantal gescoorde goals vóór. Dat is nu nog in het voordeel van Heracles, met 101 doelpunten voor. PEC heeft 96 doelpunten gemaakt. Maar wanneer bijvoorbeeld Heracles met 1-0 zou winnen en PEC met 6-1, dan is ook hier geen verschil meer.

Wat als ook het aantal gescoorde doelpunten gelijk is?

Dan telt het onderlinge resultaat. In dat geval kan PEC Zwolle juichen, want de ploeg won in deze competitie tweemaal van Heracles. In Zwolle werd het 3-2, in Almelo won PEC met 3-0.

Ongeacht de uitkomst: beide ploegen hebben zich als nummer 1 en 2 van de eerste divisie al verzekerd van een plek in de eredivisie voor volgend seizoen. Ook zeker is dat er zaterdag voor de Zwollenaren nog een huldiging volgt in het Wezenlandenpark. Bij een kampioenschap zit daar ook een rondvaart aan vast.