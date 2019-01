Dit zijn de thema's van het nieuwe tennisjaar

Bertens toch niet tegen Sevastova na afzegging Osaka

10:15 Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Sydney toch niet op tegen de Letse Anastasija Sevastova. De organisatie van Sydeny heeft het schema vandaag aangepast vanwege een afzegging van de nummer 3 van de plaatsingslijst, Naomi Osaka. Het toernooi in Australië past toch niet in het schema van de Japanse.