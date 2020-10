Dit zijn de tien grootste favorieten voor de zege in de Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel - Alpecin-Fenix

Behoort de Nederlandse alleskunner niet automatisch tot de favorieten als hij aan de start verschijnt? Van der Poel bewees zijn blakende vorm onder meer tijdens de Tirreno-Adriatico, waarin hij een etappe won. In de BinckBank Tour veroverde hij de eindzege. Juist zijn zege in laatstgenoemde koers toonde aan dat Van der Poel misschien wel de grootste kanshebber is op succes in 'Vlaanderens Mooiste': na een machtige solo knokte hij zich naar een marge van acht seconden op nummer twee Søren Kragh Andersen.

Volledig scherm Van der Poel tijdens de BinckBank Tour. © Cor Vos

Wout van Aert - Jumbo-Visma

,,Ik rijd om koersen te winnen en daarvoor moet ik Mathieu kloppen”, sloeg Van Aert verwijzend naar zijn grootste concurrent de spijker op de kop. Ook Van Aert heeft het complete pakket en verkeert in bloedvorm. De Belg won twee ritten in de Tour de France en veroverde een zilveren plak op het WK, terwijl hij daarvoor al de Strade Bianche en Milaan-San Remo op zijn naam had geschreven. De geboren Vlaming eindigde eerder respectievelijk als negende en veertiende in zijn thuiskoers.

Volledig scherm Wout Van Aert tijdens Gent-Wevelgem. © BELGA

Julian Alaphilippe - Deceuninck–Quick-Step

Zal tijdens zijn vuurdoop in de Ronde van Vlaanderen hopen op zijn uitmuntende WK-vorm, waarmee hij in Imola goud pakte. De Fransman was vorige week in de Brabantse Pijl de baas over Van der Poel in de eindsprint en liet daarmee zien ook in Vlaanderen tot de kanshebbers te behoren. Alaphilippe beschikt met Deceunninck-Quickstep tevens over de sterkste ploeg van het deelnemersveld en zal vooral op de befaamde Paterberg het verschil willen maken.

Dylan van Baarle

Alberto Bettiol - EF Pro Cycling

Vorig jaar gold hij niet tot de topfavorieten, maar ontsnapte hij zestien kilometer voor de finishstreep om niet meer achterhaald te worden. Onderschat zal Bettiol daarom gedurende deze editie niet meer worden. De 26-jarige Italiaan reed mee in de Tour om zich klaar te stomen voor de klassiekers, iets wat zich nu moet uitbetalen.

Mads Pedersen - Trek-Segafredo

Pedersen maakte vorige week indruk tijdens Gent-Wevelgem, waarin hij er in de laatste kilometer het maximale uitperste. De voornaamste concurrenten toen? Van der Poel en Van Aert. De Deen toonde aan dat de favorieten niet ongenaakbaar zijn. De renner van Trek-Segafredo mocht in 2018 al ruiken aan de eindzege, maar werd toen uiteindelijk geklopt door Niki Terpstra. Pedersen kampte tijdens de Scheldeprijs wel met hamstringproblemen, die hopelijk voor hem volledig zijn verdwenen.

Volledig scherm Mads Pedersen. © BELGA

Tiesj Benoot - Sunweb

Kon door coronamaatregelen tot zijn grote teleurstelling niet deelnemen aan Gent-Wevelgem, een van de koersen die zijn thuisland België rijk is. Daarom zal Benoot extra gebrand zijn om op vertrouwde bodem de kanonnen te verrassen. Benoot werd achtste in Luik-Bastenaken-Luik en geldt in Vlaanderen als niet meer dan een outsider, maar hij kan zomaar verrassen.

Matteo Trentin - CCC Team

De Italiaan deed zeven keer eerder mee aan de Ronde van Vlaardingen, maar eindigde nooit hoger dan de dertiende plaats. In die deelnames gold hij echter meestal als knecht voor andere renners. Omdat Greg van Avermaet vandaag laat schieten, zijn alle ogen bij CCC Team gericht op de 31-jarige. Trentin reed tijdens de Tour naar een derde plaats in strijd om de door Sam Bennett gewonnen groene trui.

Volledig scherm Matteo Trentin. © BELGA

Sep Vanmarcke - EF Pro Cycling

In 2014 en 2016 werd Vanmarcke nog derde in de Ronde van Vlaanderen, maar die jaren lijken voorbij. De 32-jarige Belg werd door EF buiten de Tour-selectie gelaten, waardoor hij zich volledig kon klaarstomen voor de klassiekers. ,,Mijn enige grote doel dit najaar zijn de klassiekers’’, sprak hij ambitieus met Het Laatste Nieuws. Tijd om zijn woorden kracht bij te zetten bij de start in Antwerpen.

Kasper Asgreen - Deceuninck–Quick-Step

Van zijn ploeg Deceunninck-Quickstep wordt op Belgische grond het meest verwacht. Logisch dus dat Asgreen in één adem met de andere favorieten kan worden genoemd. De Deen eindigde vorig jaar tijdens zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen direct als tweede en kan het maar op één manier beter doen: de editie van vanmiddag op zijn naam schrijven.

Dylan van Baarle - INEOS

Reed al zes keer mee in de Ronde van Vlaanderen. Het dichtst bij de eindzege kwam hij in 2017, toen de vierde plaats de beloning was voor een sterke rit. Het voorheen zo dominerende INEOS snakt na een dramatisch verlopen Tour en weinig overtuiging in andere koersen naar succes in Vlaanderen. Daar moet outsider Van Baarle zijn ploeg aan helpen.

Volledig scherm Van Baarle op verkenning voorafgaand aan de Ronde van Vlaanderen. © BELGA