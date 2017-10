DJ Hardwell maakt rondje in Formule 1: 'Dit is echt geweldig'

De 29-jarige Robbert van de Corput uit Breda, beter bekend als de wereldberoemde DJ Hardwell, geeft na de Grand Prix van Mexico een optreden. Voor de race mocht hij zelf een rondje maken over het parcours, als bijrijder. ,,Het is echt een kunst hoe snel die auto accelereert. Het gaat zo hard, het is niet normaal."