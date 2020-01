Djokovic bidt voor frisse lucht in Melbourne

,,We weten niet of de luchtkwaliteit zo goed blijft. We kunnen alleen maar hopen en bidden dat we het ergste hebben gehad, in het belang van het welzijn en de gezondheid van de spelers", aldus de zevenvoudig kampioen van het grandslamtoernooi, dat komende nacht (lokale tijd) begint.



Djokovic was de afgelopen week getuige van de ademhalingsklachten van tennissers in het kwalificatietoernooi. De Sloveense Dalila Jakupovic moest dinsdag zelfs opgeven. ,,Ik denk dat Melbourne die dag de meest vervuilde stad van de wereld was. Ik vond het heel triest om te zien", aldus de Serviër, die zich vasthoudt aan de redelijk gunstige weersvoorspellingen voor de komende dagen. ,,Gelukkig hebben ze hier op de drie stadions daken die dicht kunnen, maar er zijn zoveel wedstrijden die moeten worden afgewerkt, het toernooi komt ongetwijfeld in de knel als er veel partijen moeten worden afgelast.”