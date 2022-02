Djokovic dankbaar voor steun na zege in Dubai: ‘Ik had me geen beter ontvangst kunnen bedenken’

Djokovic speelde zijn laatste officiële partij in december om de Daviscup in Madrid. In januari wilde hij deelnemen aan de Australian Open, in de hoop daar zijn 21ste grandslamtitel te behalen. Maar de Serviër werd uiteindelijk kort voor het toernooi het land uitgezet omdat hij niet gevaccineerd was tegen corona, een verplichting in Australië.



Djokovic meende met een medische vrijstelling recht te hebben op deelname. Het toernooi werd nu gewonnen door de Spanjaard Rafael Nadal, die zo de eerste tennisser werd met 21 grandslamtitels achter zijn naam.

Djokovic kan deze week na twee jaar worden afgelost aan kop van de wereldranglijst. Dat gebeurt in ieder geval als Daniil Medvedev het toernooi van Acapulco wint.

Djokovic keek opgelucht en tevreden terug op zijn eerste optreden van dit jaar. ,,Ik had me geen betere ontvangst kunnen wensen. Bedankt voor jullie geweldige steun. Het is lang geleden dat ik een wedstrijd heb gespeeld. Ik kon geen betere plaats bedenken om het seizoen te beginnen”, zei hij voor een enthousiast publiek.

In 1 uur en 13 minuten was hij klaar met de jonge Italiaan. ,,Twee sets, dan moet ik tevreden zijn. Zeker omdat ik ruim tweeënhalve maand geen wedstrijd had gespeeld. Er waren wel wat foutjes, maar dat is niet zo gek na zo’n lange periode. Ik ben blij dat ik het in twee sets heb afgemaakt tegen een zeer getalenteerde speler. Het was een mooie avond.”

Rus naar tweede ronde in Qatar

Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt op het toernooi van Qatar. Rus, de nummer 66 van de wereld, versloeg in Doha de Russische Veronika Koedermetova in twee sets: 7-6 (5), 6-4. Koedermetova staat 25ste op de wereldranglijst.

Rus neemt het in de volgende ronde op tegen de Tsjechische Tereza Martincova, die de als tiende geplaatste Oekraïense Elina Svitolina uitschakelde.

Rus speelde na haar uitschakeling in de eerste ronde van de Australian Open alleen nog een ITF-toernooi. In het Franse Grenoble reikte ze tot de kwartfinales.

