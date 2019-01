Djokovic en Nadal op herhaling

De 31-jarige Djokovic en de 32-jarige Nadal verkeren allebei in topvorm, zo lieten ze in de halve finales zien. Nadal gunde de jonge Griek Stefanos Tsitsipas slechts zes games: 6-2 6-4 6-0. Djokovic liet de Fransman Lucas Pouille met 6-0 6-2 6-2 kansloos.



Djokovic en Nadal troffen elkaar in 2012 ook in de eindstrijd van de Australian Open. De Serviër trok toen na bijna zes uur spelen aan het langste eind: 5-7 6-4 6-2 6-7 (5) 7-5. Hij won in totaal al zes keer in Melbourne. Naast 2012 was dat in 2008, 2011, 2013, 2015 en 2016. Nadal staat op één eindzege op het eerste grandslamtoernooi van het jaar, in 2009.



De afgelopen twee jaar ging de titel naar de Zwitser Roger Federer.