Djokovic en Pospisil stappen uit spelersraad ATP en slaan nieuwe weg in

Afscheid in stijl: Florant pakt tiende nationale titel hinkstap­sprin­gen

29 augustus Fabian Florant heeft bij de NK atletiek in Utrecht voor de tiende keer in zijn carrière de Nederlandse titel veroverd bij het hinkstapspringen. Het was meteen zijn laatste, want de 37-jarige kondigde na het behalen van het goud zijn afscheid aan.