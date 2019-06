Djokovic en Thiem komen zaterdag terug om halve finale af te maken

Bij het stilleggen van de partij hadden beide wereldtoppers één set op het scorebord staan. Thiem schoot uit de startblokken en bracht zijn Servische tegenstander diens eerste setverlies van het toernooi toe, waarna de mondiale lijstaanvoerder orde op zaken stelde in de tweede set. In de vierde game van de derde set ging de Oostenrijker voor de derde keer in de wedstrijd door de service van Djokovic heen, alvorens werd besloten om niet meer verder te spelen.



Morgenmiddag om 12.00 uur wordt de wedstrijd hervat. Toetje van de tenniszaterdag in Parijs is de verrassende finale in het vrouwentoernooi tussen Ashleigh Barty en Marketa Vondrousova. Die wedstrijd zal worden gespeeld na afloop van Djokovic - Thiem.