Djokovic, Federer en Nadal al tien jaar samen aan de top

Federer (37) won begin dit jaar de Australian Open, Nadal (32) was voor de elfde keer de sterkste op Roland Garros en vervolgens won Djokovic zowel Wimbledon als de US Open. Daarmee is ook de huidige top drie van de ATP-wereldranglijst weer exact hetzelfde als tien jaar geleden: Nadal op 1, Federer op 2, Djokovic op 3.

Federer won zijn eerste Grand Slam vijftien jaar geleden, toen hij de sterkste was op Wimbledon. De Zwitserse tennislegende groeide sindsdien uit tot de meest succesvolle tennisser aller tijden met liefst twintig Grand Slams op zijn naam: acht keer was hij de beste op Wimbledon (record), zes keer op de Australian Open (gedeeld record), vijf keer op rij op de US Open (record) en één keer op Roland Garros.

Nadal is na Federer de meest succesvolle tennisser ooit met zestien Grand Slams. Hij won zijn eerste Grand Slam in 2005, toen hij de sterkste was op Roland Garros. Deze zomer won hij voor de elfde keer in dertien jaar in Parijs (record). De Spanjaard won verder nog drie keer de US Open, twee keer Wimbledon en één keer de Australian Open.

Djokovic is samen met Pete Sampras derde op de Grand Slam-ranglijst, met veertien eindzeges. De Serviër won zijn eerste Grand Slam in 2008 op de Australian Open, het toernooi dat hij tot op heden al zes keer, een record dat hij deelt met Federer. Verder was Djokovic nog vier keer de sterkste op Wimbledon, drie keer op de US Open en één keer op Roland Garros.

Voor het tijdperk Djokovic-Federer-Nadal slaagden al vijf tennissers erin om een Career Grand Slam te veroveren: Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson en Andre Agassi. Budge (1938) en Laver (1962 en 1969) zijn nog wel altijd de enige twee tennissers die er in slaagden om alle vier de Grand Slams in hetzelfde jaar te veroveren. Djokovic won in 2015/2016 ook vier Grand Slams op rij, waarmee hij de eerste tennisser werd die op dat moment op alle drie de soorten ondergronden (gras, gravel en harcourt) de sterkste was.