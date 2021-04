Djokovic geeft geen reden voor absentie in Madrid: ‘Ik vind het spijtig’

Jordaans bokstalent (19) overlijdt na gevecht op WK

27 april Het 19-jarige bokstalent Rashed Al-Swaisat is in een Pools ziekenhuis overleden. De Jordaniër was eerder deze maand actief op de jeugdwereldkampioenschappen in Kielce, toen hij in elkaar stortte en met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar kwam hij op maandagavond alsnog te overlijden.