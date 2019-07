Djokovic gunt Goffin slechts zes games

De 32-jarige Djokovic kent tot nog toe een ontspannen route naar titelprolongatie in Londen. Op het ‘heilige gras’ moest hij alleen in de derde ronde een set afstaan.



Goffin, als 21e geplaatst, kwam nog nooit verder dan de kwartfinales op een grand slam. De 28-jarige Belg startte sterk en gaf Djokovic goed partij in de eerste set. Hij kreeg al vroeg breakkansen en op 3-3 pakte hij de servicegame van ‘Djoko’. De Serviër liet daarna zien waarom hij op het moment de beste tennisser van de wereld is. Hij won liefst 10 games op rij en stond in de derde set nog 2 games af. Na 1 uur en 58 minuten was de wedstrijd klaar.



Djokovic staat in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Guido Pella en Roberto Bautista Agut.