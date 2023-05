Djokovic heeft het een set lastig met Amerikaan Kovacevic, Sluiter ziet Svitolina winnen

Algemeen directeur Jum­bo-Vis­ma dacht dat Giro aan neus voorbij ging: ‘Ik heb mijn salontafel in tweeën geslagen’

Primoz Roglic zei zich zondag nog amper te realiseren dat hij de Giro d’Italia had gewonnen. ,,Het is altijd mooi als je wint, maar vandaag in deze stad is het echt heel speciaal”, zei de Sloveen van Jumbo-Visma in Rome nadat zijn eindzege in de slotetappe zoals verwacht niet meer in gevaar was gekomen.