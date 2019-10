Djokovic heeft moeite met Franse lucky loser

Maradona krijgt van opponent Newell’s Old Boys ‘goddelijke’ behande­ling

19:28 Newell’s Old Boys heeft oud-speler Diego Armando Maradona op een bijzondere manier geëerd. De trainer van Gimnasia ging met zijn club op bezoek bij zijn oude werkgever en speciaal voor de Argentijnse legende had Newell’s Old Boys naast de spelersbank een troon neergezet. Leuk detail: op de troon was het woord ‘Dios’ (God) ingewerkt.