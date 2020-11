Djokovic hoopt op medewerking Australische regering

,,Je kunt dan in ieder geval een of twee toernooien houden voorafgaand aan de Australian Open, wat voor de spelers belangrijk is. Hopelijk gaat het versoepelen van de quarantaineregels helpen met de kalender, waardoor we geen week verliezen. Wedstrijden spelen voorafgaand aan een grand slam is van groot belang.”



Ondanks de onzekerheid denkt Djokovic dat de Australian Open door zal gaan. ,,Ik heb vernomen dat er meerdere scenario's op tafel liggen. Tennis Australia is erg open en communicatief naar de spelers toe. Naar mijn weten gaat de Australian Open door, met de start in de huidige week of een week later."